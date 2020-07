Casal Velino: modifiche sull’arenile, interviene la Capitaneria

Gli agenti della Polizia municipale del Comune di Casal Velino, in collaborazione con il personale dell’Ufficio locale marittimo della Guardia Costiera, nella mattinata odierna sono intervenuti presso uno stabilimento balneare a Marina di Casal Velino a seguito di segnalazione. Durante il sopralluogo, Guardia Costiera e vigili urbani, hanno constatato che il titolare di uno stabilimento balneare aveva commissionato lo spianamento del cumulo di sabbia creatosi a ridosso della battigia, si ipotizza per estendere in profondità l’area su cui piazzare gli ombrelloni e i lettini per il prossimo Agosto.

L’attività di “livellamento dell’arenile” era stata comunicata al Comune ma potrebbe aver modificato lo stato dei luoghi.

E’ quindi scattato il divieto di balneazione in attesa del ripristino dei luoghi.