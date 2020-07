Arrivare in forma all’estate: come si fa

Ormai l’estate e partita ma se sei tra quelle che non è ancora in forma e tenta di rimandare la prova costume, leggi subito questa breve guida che ti ricapitola una volta per tutte quali sono le buone prassi per prendere peso e restare in forma.

Bere molta acqua e solo quella

Il primo segreto per stare in forma è bere molta acqua e solo quella. Bisognerebbe bere almeno due litri di acqua al giorno per favorire la giusta idratazione e la diuresi. È fondamentale bere solo acqua ed eliminare tutte le bevande con zuccheri, conservanti e coloranti che fanno male come bibite gassate e anche succhi di frutta. L’acqua gasata va bene poiché non contiene altri zuccheri e il gas non dà problemi di peso. Per quanto riguarda i succhi, l’ideale sarebbe prepararteli a casa da te con l’estrattore per aumentare il consumo di frutta e verdura. Con le opinioni e feedback su prodotti Amazon diventa facile capire quale sia l’estrattore che fa al caso tuo.

Fare attività fisica

Per arrivare in forma all’estate è fondamentale fare attività fisica. Purtroppo, non ci sono segreti particolari per perdere peso in vista della prova costume se non bruciare più calorie possibili. Le riserve di grasso che si concentrano su addome, fianchi e glutei possono esser ridotti con dell’esercizio fisico. Il migliore è quello aerobico che cioè ha uno sforzo fisico medio mantenuto per un periodo di tempo prolungato. Sono esempi perfetti di attività bruciagrassi aerobiche la corsa, il ciclismo e il nuoto.

Curare l’alimentazione

L’alimentazione è il fulcro per perdere peso e restare in forma a lungo senza riprenderlo con il fastidioso effetto yo-yo. Mangiare sano a tavola non è così facile come si possa pensare poiché occorre preferire alimenti freschi di stagione e cotture semplici e veloci. Non tutti hanno una grande educazione alimentare e poi si meravigliano se non riescono a perdere peso. Alimenti preconfezionati che vanno solo scaldati, pasti take away e simili sono la prima cosa da eliminare.

Mai e poi mai digiunare completamente perché rischi di arrivare al pasto con troppa fame e cedere subito ingozzandoti. Bisogna invece imparare a mangiare bene con pasti regolari, bilanciati e completi. Infatti, è altresì sbagliato eliminare un gruppo di alimenti dalla dieta. Il corpo umano per stare in salute ha bisogno di tutto: carne, pesce, latte e derivati, cereali, frutta (anche secca), verdura. Prima di iniziare un regime dietetico, sempre meglio sentire il medico curante oppure rivolgiti a un nutrizionista che studi i menù apposta per te.

Prendere degli integratori

Può esser utile prendere degli integratori per dimagrire. Ci sono integratori che migliorano la diuresi per contrastare le ritenzione idrica tipica della cellulite. Altri integratori aiutano a raggiungere prima il senso di sazietà. Alcuni favoriscono l’eliminazione dei grassi come quelli a base di carntina. Anche in questo caso, sempre seguire il consiglio medico oppure fatti consigliare dal farmacista.