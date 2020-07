Villammare, Croce Rossa in spiaggia per l’iniziativa “eState Sicuri”

VIBONATI. Anche quest’anno ha preso il via l’iniziativa “eState Sicuri”, la Campagna della Croce Rossa Italiana per diffondere la cultura della prevenzione e vivere le vacanze in serenità e sicurezza riducendo al minimo i rischi per la salute. Anche i volontari di Sapri, come di consueto, aderiscono al progetto con un presidio che sarà attivo fino al 6 settembre (solo nei fine settimana) sulla spiaggia di Villammare nel Comune di Vibonati.

La stagione estiva porta con sé problematiche e rischi legati al caldo e all’afa, in città e nelle località balneari. In spiaggia si potrebbero fare alcuni errori che mettono a rischio la salute e, in casi estremi, la vita stessa. “eState Sicuri” è quindi l’occasione per ricordare le buone pratiche da seguire in città e nei luoghi di balneazione, per vivere i momenti di riposo in tutta sicurezza e sensibilizzare la popolazione alla prevenzione. La campagna vede la partecipazione anche di Assobalneari – Associazione Nazionale Imprenditori Turistici Balneari.

Le misure anti-Covid19, la corretta alimentazione, la digestione, l’esposizione al sole, il saper riconoscere i segnali della fatica e i campanelli d’allarme del nostro corpo: questi i punti cardine di “eState Sicuri”, che saranno veicolati attraverso materiale di comunicazione cartaceo (brochure e locandine) e online (grafiche per i social media).