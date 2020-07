Vibonati: ecco il nuovo calendario della differenziata

VIBONATI. E’ stato pubblicato il nuovo Calendario della Raccolta dei Rifiuti che entrerà in Vigore da Mercoledì 29 Luglio.

La raccolta della frazione organica (umido) verrà effettuata 3 volte a settimana e non più due volte.

L’indifferenziata verrà ritirata 2 volte e non più una.

Una novità importante che permetterà di attenuare i disagi subiti dalla cittadinanza in seguito alla Rimodulazione del calendario avvenuto ben 9 mesi fa dopo il sequestro del centro di raccolta.

Proseguono nel frattempo i lavori per lo svuotamento del centro di raccolta. La scorsa settimana é stato sottoscritto un protocollo con Ecoambiente per il conferimento della frazione secca giacente.