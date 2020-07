Castelnuovo Cilento, Lamaida: “Nessun caso covid”

Send an email

“Il nostro concittadino è negativo al Covid 19”. Così il sindaco di Castelnuovo Cilento Eros Lamaida. Nella giornata di ieri, infatti, si era diffusa la notizia di un contagiato in paese. La notizia era emersa dopo che un cittadino era risultato positivo ad un esame. Come da prassi, però, vengono svolti dei tamponi di verifica che hanno dato esito negativo. Al momento, quindi, non ci sono casi covid nel centro cilentano.

I contagi si segnalano a Pisciotta (17), Capaccio Paestum (6), Agropoli (4), Casal Velino (3) e Stio (1).

Oggi sono stati eseguiti oltre 100 tamponi a scopo precauzionale nel territorio del comune di Pisciotta.