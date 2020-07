Agropoli, ripulito il fiume Testene

AGROPOLI. E’ bastata la volontà di un cittadino, Gerardo Scotti, insieme agli operai della Sarim per ripulire il fiume Testene rimuovendo il degrado. Il corso d’acqua che taglia in due la città di Agropoli era divenuto preda di incivili che sia all’interno del letto del fiume che sulle sue sponde, avevano gettato rifiuti, soprattutto oggetti di plastica e carta. Da tempo i residenti chiedevano un intervento al Comune che però non è arrivato. Così ci ha pensato un cittadino a dare il buon esempio. Gerardo Scotti è entrato nel Testene e ha recuperato tutti gli oggetti estranei. Gli operai della Sarim hanno poi provveduto a portarli via.

“Abbiamo tirato fuori dal Testene fino al ultima cartaccia in collaborazione con Sarim – dice Gerardo Scotti – Ho trovato 4 scarichi abusivi che saranno denunciati e tappati immediatamente”.

“Ma la salute del fiume è buona – assicura – Nei giorni scorsi abbiamo fatto alcuni test con sulla qualità dell’acqua che risulta altissima e stiamo aspettando le analisi di un laboratorio”. I controlli sul fiume sono stati eseguiti anche grazie al team AltaProspettiva che con i propri droni ha monitorato volontariamente e senza incarichi dell’Ente, l’eventuale presenza di scarichi.

“Il fiume è la base della vita – conclude Gerardo Scotti – e intendiamo con i colleghi del gruppo guardia ambientali tutelare questa risorsa unica”