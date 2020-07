Send an email

Agropoli, analizzati 19 tamponi, si attende l’esito per altri 11

Agropoli in apprensione per l’esito dell’esame di 11 tamponi dei 30 disposti sui contatti del 21enne contagiato. Lo riferiscono fonti dell’ASL contraddicendo quanto dichiarato nella giornata di ieri dal sindaco Adamo Coppola secondo il quale erano stati già analizzati tutti e 30 i tamponi. La realtà sarebbe diversa e quindi Agropoli dovrà attendere ancora per sapere se il contagio si è diffuso ulteriormente.

Al momento si segnalano in città 4 positivi. Al 21enne rientrato da una vacanza a Capri si sono aggiunte altre 3 persone emerse in seguito all’analisi dei primi 19 tamponi.

Per il primo pomeriggio di oggi si conoscerà l’esito anche degli altri; successivamente dovranno essere eseguiti ulteriori esami. L’ufficio di prevenzione dell’Asl di Salerno ne ha previsto quasi un centinaio, ma il numero esatto si conoscerà soltanto dopo aver incrociato i contatti dei vari pazienti risultati positivi, alcuni potrebbero coincidere e quindi il numero potrebbe quindi essere minore.