Un emendamento per la riapertura del carcere di Sala Consilina

“Alla seduta straordinaria del Consiglio Comunale di Sala Consilina tenutosi sul tema della chiusura della casa circondariale di Sala Consilina, è maturata la comune intesa dei rappresentanti di tutte le forze politiche di sostenere presso il Ministero della Giustizia questo obiettivo. A tal riguardo abbiamo predisposto un emendamento al Decreto Semplificazioni che presenteremo in Senato nei prossimi giorni”. Lo ha annunciato il senatore Francesco Castiello.

“È assurdo che si facciano mega programmi di costruzione di grandi plessi carcerari, costituendi una fuga in avanti rispetto alle responsabilità del momento, e non si riattivi, provvisoriamente, lo stabilimento carcerario di Sala Consilina, la cui riattivazione necessita solo di limitati interventi di adeguamento, i cui oneri il Comune ha dichiarato di sobbarcarsi per intero”, ha detto il senatore pentastellato.