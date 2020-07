Perdifumo: inaugurato Info Point Cipolla di Vatolla

Sono passati 7 anni dall’inizio di un percorso nuovo per la cipolla di Vatolla, un prodotto di nicchia, celebrato nella sua festa che ogni anno si è ripetuta con grande successo. Quest’anno l’emergenza sanitaria ha modificato tutto, ma l’Associazione Cipolla di Vatolla in collaborazione con il Comune di Perdifumo non si ferma.

Giovedì si è tenuta l’inaugurazione del punto vendita Info Point Cipolla di Vatolla installato in piazza Belvedere dove per tutti i fine settimana di Agosto sarà possibile recarsi per acquistare il prodotto.

Un’iniziativa resiliente per la salvaguardia e la promozione del territorio anche in periodi come questi. Un ulteriore passo di apertura in un momento dove tutto è limitato ed ostacolato dalla chiusura.