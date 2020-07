Polpette di carne. Un piatto semplice e gustoso a quattro stagioni che mette d’accordo grandi e piccini.

Vediamo come prepararle:



Aggiungere a 500 gr di manzo tritato, un uovo fresco, un ciuffetto di prezzemolo tritato, 150 gr di pane raffermo precedentemente bagnato nel latte e ben strizzato, 80 gr di formaggio grattugiato, un pizzico di sale fino, (aglio o cipolla grattugiati a seconda del gusto personale). Amalgamare bene il tutto e formare delle palline che possono variare di dimensioni a secondo dell’utilizzo. Se si vogliono servire per un banchetto od un aperitivo meglio piccole stile street food da poter servire con degli stecchini colorati. Da servire come seconda portata una grandezza regolare. Passare le polpettine nel pangrattato e friggere in abbondante olio caldo. Girare di tanto in tanto fino ad ottenere una perfetta doratura. Poggiarle su carta assorbente e servire calde con del sugo di pomodoro e basilico. Per una versione light possiamo scottare le polpette in forno preriscaldato a 200° per circa 15 minuti adagiandole su di una teglia ricoperta con carta forno.

Accompagniamo le polpette con una insalatona mista e colorata o per la gioia dei bimbi con delle patatine.