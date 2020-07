Coronavirus a Pisciotta: il punto della protezione civile

Tre nuovi casi Covid a Pisciotta su 5 tamponi analizzati. Ora sono 14 i casi nel piccolo centro. A fare il punto è la Protezione Civile.

I 3 positivi erano in isolamento domiciliare, sin dai primi giorni – fanno sapere – sono anch’essi legati ai primi nuclei familiari risultati già positivi nei giorni scorsi, per questa ragione si trovavano già in isolamento in attesa dei tamponi.

Secondo la protezione civile anche in questi ultimi 3 casi positivi il contagio è avvenuto nei giorni scorsi, in occasione di incontri ripetuti e prolungati con soggetti provenienti da Napoli, che a loro volta avevano avuto incontri ripetuti e prolungati con familiari dei coniugi salernitani, i primi soggetti a contrarre il virus a seguito del contatto con persone provenienti da Salerno. Pertanto il contagio deve considerarsi ancora concentrato a pochi nuclei familiari, in isolamento domiciliare sin dai primi giorni.



A fine cautelativo è stato disposto un elevato numero di tamponi, da eseguire nella giornata di domani, anche sulla cerchia allargata di soggetti che hanno avuto contatti, anche solo occasionali, con soggetti risultati positivi.