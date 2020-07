Send an email

Perito: ok alla messa in sicurezza del cimitero

Il Comune di Perito, guidato dal sindaco Carlo Cirillo, ha approvato il progetto esecutivo dei lavori di “messa in sicurezza del Cimitero di Perito Capoluogo”. Il progetto è stato redatto dall’ingegnere Teresa Botti, per un importo complessivo di euro 50.000.

L’intervento sarà finanziato con il contributo del Ministero dell’Interno per l’annualità 2020.

Il Decreto del Ministero dell’Interno del 14/01/2020, difatti, assegnava ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, per il corrente anno, un contributo di 50.000 euro per investimenti destinati ad opere pubbliche, in materia di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile.