Camerota, blitz in spiaggia contro l’ombrellone selvaggio

Ombrelloni lasciati dopo il tramonto in spiaggia per occupare abusivamente il posto. Blitz dei vigili urbani del comando di Camerota. Gli uomini del sovrintendente Giovanni Cammarano sono intervenuti sul litorale della Calanca per sequestrare ombrelloni, sedie, giochi da spiaggia e altro. Rimossi anche ombrelloni conficcati tra gli scogli. I controlli e i sequestri continueranno nei prossimi giorni.

Purtroppo il fenomeno dell’ombrellone selvaggio è diffuso lungo tutta la costiera cilentana. I bagnanti lasciano le attrezzature balneari per “prenotare” il posto per il giorno successivo.

Una pratica vietata e perseguita da polizia locale e uomini della capitaneria di porto.