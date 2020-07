Send an email

Agropoli, ha un infarto in corso ma deve attendere l’arrivo dell’ambulanza da Vallo

Con un infarto in atto ha dovuto attendere l’arrivo dell’ambulanza da Vallo per essere trasferito al San Luca. È accaduto questa mattina ad un paziente infartuato arrivato con mezzi personali all’ospedale di Agropoli. L’attesa è sembrata troppa ai familiari del paziente che hanno chiesto spiegazioni sul perché l’uomo non fosse stato traferito all’ospedale di Vallo con una delle ambulanze ferme nei pressi dell’ospedale di Agropoli.

Forse tutti i mezzi del 118 erano impegnati in altri interventi e le ambulanze in sosta non erano abilitate a questo genere di trasporto.

Il paziente con l’infarto in atto sarebbe stato soccorso trenta minuti prima di ricevere l’assistenza dell’ambulanza.