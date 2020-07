Ragazza romana positiva al covid dopo vacanza a Capri e nel Cilento

Una ragazza di Roma che nei giorni scorsi ha frequentato la Campania e nello specifico per un brevissimo periodo anche il Cilento, è risultata positiva al Covid19.

La conferma è giunta dall’Asl Napoli 1, informata a sua volta dalla Asl di Roma 1.

Secondo i dati dell’azienda sanitaria della Capitale la giovane, sottoposta ad esame in seguito al comparire di lievi sintomi, è risultata positiva al tampone.

Positiva al covid dopo vacanza in Campania

Aveva trascorso un periodo di vacanza sull’isola di Capri e prima ancora Acciaroli. Al suo arrivo a Roma era già sintomatica.

La ricerca dei contatti

È in corso l’approfondimento epidemiologico sulla catena di frequentazioni e contatti avuti dalla giovane. L’Asl di Roma 1 ha inviato una sintesi dettagliata dell’intervista alla ragazza. L’attività di ricostruzione dei contatti si concentra però su quelli avuti nell’isola. Per il periodo in cui ha frequentato Acciaroli sembrerebbe escluso che il contagio possa essere avvenuto qui, considerato anche che nel centro del Cilento costiero non vi sono casi di coronavirus. A Capri, invece, sono ben tre i turisti che sono risultati positivi al virus una volta rientrati a casa: due romani ed uno toscano.