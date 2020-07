Monte San Giacomo: in pensione da tre anni ma continua a collaborare con l’Ente

Per il terzo anno consecutivo un ex dipendente di Monte San Giacomo, in pensione dal 2018, continuerà a collaborare gratis con il Comune per la manutenzione della rete idrica. Il protagonista di questa storia è Angelo Cardillo, tutto ha avuto inizio due anni fa circa quando l’ex dipendente del Comune di Monte San Giacomo, responsabile del servizio idrico, dopo il suo pensionamento, avvenuto il 1 gennaio del 2018, aveva accettato di continuare gratuitamente a dare una mano al Comune per la manutenzione della rete idrica.

Angelo Cardillo è la persona che più di tutti, grazie all’esperienza maturata durante i tantissimi anni di servizio, conosce tutti i pregi e difetti del sistema di approvvigionamento e distribuzione dell’acqua sul territorio comunale.

La sua voglia di continuare a dare un contributo alla comunità del suo paese ha fatto si che accogliesse la proposta fattagli allora dall’amministrazione comunale di continuare a collaborare formalizzata con un accordo per una collaborazione a titolo gratuito con il compito di assicurare il controllo e la manutenzione del servizio acquedotto.