Covid: oggi 6 contagi in Campania. De Luca: “pronto a provvedimenti drastici”

“Oggi pomeriggio ho una riunione con la task force regionale dove verificheremo se sarà necessario prendere altri provvedimenti”. A dirlo, durante la consueta diretta Facebook per fare il punto sull’emergenza Covid-19, il presidente della regione Campania, Vincenzo De Luca. “O prendiamo consapevolezza che dobbiamo fare piccoli sacrifici, come indossare la mascherina e lavarci spesso le mani; soprattutto nei locali chiusi, nei negozi, sui mezzi di trasporto, o in presenza di assembramenti, oppure tra qualche settimana saremo costretti a fare grandi sacrifici” evidenzia De Luca. “Vedremo dalla riunione di oggi se sarà necessario fare altre ordinanza restrittive”

Intanto questo è il bollettino di oggi sul fronte covid:

Positivi del giorno: 6

Tamponi del giorno: 1.557

Totale positivi: 4.880

Totale tamponi: 319.860

​Deceduti del giorno: 0 Totale deceduti: 434

Guariti del giorno: 3 Totale guariti: 4.114