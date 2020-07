Coronavirus, c’è un nuovo caso ad Agropoli

C’è un nuovo caso di coronavirus ad Agropoli. La notizia è giunta questa sera durante le celebrazioni per la Madonna di Costantinopoli. Il contagiato è un giovane del posto che era da poco rientrato da una vacanza con la fidanzata. Giunto in città ha avvertito sintomi sospetti e sottoposto a tampone è risultato positivo.

Ora è in isolamento. Disposti anche ulteriori tamponi sui familiari. Il sindaco Coppola, nonostante il contagio non sia avvenuto ad Agropoli e sia per ora isolato, è pronto a imporre l’obbligo di mascherine all’aperto e sul caso è polemica, con alcuni turisti pronti a disertare la città. In molti chiedono che anziché imporre obblighi il primo cittadino disponga controlli, in particolare nei luoghi della movida.

Attualmente 20 i casi nel Cilento: agli 11 di Pisciotta si aggiungono quelli di Capaccio Paestum (sei) e Casal Velino (3). Risulta guarito, invece, il cittadino di Roccadaspide positivo dopo il rientro dagli Usa.