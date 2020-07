Cane investito a Salento: l’Enpa lo salva e il sindaco lo adotta

SALENTO. La solidarietà e il buon cuore del sindaco di Salento, Gabriele De Marco e di Noemi Lenza, delegata dell’Enpa di Vallo ha permesso di salvare la vita ad un cane recuperato nel Comune cilentano dopo essere stato investito e successivamente curato adottato dal primo cittadino. Una bella storia non solo di amore verso gli animali ma anche di sinergia tra volontari e amministratori locali. I fatti risalgono a cinque giorni fa.

E’ stata Noemi Lenza a trovare e mettere in salvo il cagnolino che vagava ferito e malconcio per le strade di Salento. Portato in un rifugio è stato subito rimesso in sesto. Del caso è stato informato il primo cittadino De Marco che non ha perso tempo a garantire il supporto dell’Ente per poi decidere di adottarlo.

“Più sono sensibili i sindaci e più è facile anche per i volontari – commenta Noemi Lenza – come delegata dell’Enpa vallese – voglio ringraziare Gabriele De Marco per l’aiuto e aver adottato un cagnolino ritrovato nel suo pese, investito e pieno di pulci”. Un esempio che anche altri amministratori locali dovrebbero seguire.