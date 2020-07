7 cose che non devono mai mancare nel borsone della palestra

Fare allenamento quindi è importante da ogni punto di vista, e se non ti sei ancora iscritto in palestra, allora è giunto il momento di farlo.

Dal punto di vista pratico, però, sai quali sono realmente le cose di cui hai bisogno quando vai in palestra?

E non parliamo di esigenze tecniche, ma di oggetti indispensabili ed utili a rendere il tuo allenamento quanto più confortevole possibile.

Vediamo insieme quindi quali sono le cose che non dovrebbero mai mancare nel borsone che porti con te in palestra .

Oltre ai saponi che ti occorrono per darti una rinfrescata alla fine del tuo allenamento, hai bisogno di oggetti ed accessori che impiegherai durante gli esercizi.

Ecco alcuni di essi, tenendo comunque sempre presente che le singole esigenze potrebbero richiedere di portare con sé anche altri oggetti.

1) La scheda degli esercizi

Per ottenere i risultati sperati devi seguire un circuito di esercizi previamente stabilito dell’istruttore di palestra o dal personal trainer al momento dell’iscrizione.

Quest’ultimo, al tuo arrivo il primo giorno, e a seconda delle tue richieste ed esigenze, stilerà una scheda con tutti gli esercizi che dovrai eseguire durante le ore di allenamento.

Se ti dà però fastidio avere con te quel foglio di carta, fai una foto alla scheda e tienila sempre sul cellulare, tanto quasi sicuramente avrai con te il tuo smartphone (come vedremo dopo) anche per ascoltare la musica.

2) Cellulare e cuffie

Il cellulare e le cuffie li annoveriamo insieme dal momento che in sala ti occorrono per la medesima funzione. Ovvero ascoltare la musica.

Per quanto sia bello socializzare in palestra e condividere quelle ore ad allenarsi con una piacevole compagnia, lo sprint che può darti la musica è cosa da non trascurare, soprattutto se è quella ritmata che ti assorda il cervello.

Per cui nella tua borsa non dovrebbero mai mancare cuffie e cellulare, o in alternativa un lettore mp3. Insomma qualunque fonte da cui attingere per caricarti a ritmo di musica sarà cosa più che gradita. Vero è che in tutte le palestre di solito c’è la musica in filo diffusione, ma ascoltare la propria musica è sicuramente più stimolante.

3) La borraccia

Indispensabile nella tua borsa da palestra è il beveraggio. Anziché portare la bottiglia di plastica, ti consigliamo di propendere per una borraccia, colma di acqua fresca, che possa idratare il tuo corpo ogni qual volta tu ne senta l’esigenza. Ricordati che le migliori borracce palestra hanno il filtro sul beccuccio e un’apertura veloce e comoda.

In alternativa alla classica acqua, puoi scegliere anche una bevanda energizzante ricca di sali minerali, considerato un aiuto prezioso in caso di cali energetici.

4) Il telo per l’allenamento

Oltre al telo da doccia, hai bisogno di un asciugamano da portare in sala durante l’allenamento. Qualunque esercizio tu faccia, potresti sudare più di quanto immagini, il che richiede qualcosa con cui asciugarti.

Inoltre per una questione prettamente igienica, il telo ti serve anche per appoggiarlo sopra gli attrezzi che andrai ad utilizzare in modo tale che sarai protetto da eventuali contatti con germi e batteri.

5) L’accappatoio e le ciabatte

L’accappatoio è necessario per il post allenamento. Una volta che sarai tornato nello spogliatoio, una bella doccia rilassante e rinfrescante sarà strettamente necessaria per spazzare via tutta la stanchezza e il sudore. In tal senso propendi per un accappatoio in microfibra, che pesa meno e si asciuga più in fretta rispetto a quello classico di spugna.

Sempre in seno alla doccia, sappi che ti può Essere estremamente utile anche un bel paio di ciabatte. Dopo aver finito la doccia, dovrai pure ritornare alle panche per rivestirti, e senza delle ciabattine rischi di scivolare sul pavimento. Il modello migliore che tu possa scegliere sono le infradito minimal (che occupano poco spazio e sono leggerissime).

6) Il tappetino

Se hai deciso di fare qualche corso (tipo platessa pilates o yoga) quasi sicuramente avrai bisogno di un tappetino.

Vero è che molte palestre lo danno in dotazione loro, ma è vero anche che se ci tieni particolarmente all’igiene, dovresti preferire di avere qualcosa di tuo personale.

Puoi acquistarlo senza problemi in un negozio di articoli sportivi. Non solo costa pochi euro, ma sarà un investimento destinato a durare nel tempo.

7) Un cambio pulito

Infine ricorda che hai bisogno di un cambio pulito dopo l’allenamento.

Indispensabile per te sarà farti una doccia nello spogliatoio. Per cui nella borsa devi avere un cambio di vestiti e dell’intimo fresco e pulito.

E a proposito di abbigliamento ricorda di indossare sempre capi che sono consoni all’attività. Il che significa tute e magliette in cotone traspirabili, scarpette ginniche, e una felpa da indossare per ritornare nello spogliatoio, così da evitare che frattanto il sudore si asciughi addosso.