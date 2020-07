Pisciotta, salgono a 10 i contagi

Send an email

Salgono a 10 i contagi a Pisciotta (tra questi una bambina). Ai sei registrati fino a ieri se ne sono aggiunti oggi altri 4. L’ufficio prevenzione Asl sezione di Vallo della Lucania ha disposto complessivamente ottanta tamponi nel territorio e per il Comune del basso Cilento ne restano solo 5 da analizzare. Sono relativi a persone entrate in contatto con i nuovi contagiati. Dei 10 pazienti positivi quattro sono ricoverati in ospedale.

Pisciotta è il comune con il maggior numero di contagi nel salernitano.

Il sindaco Ettore Liguori ha disposto l’obbligo dell’uso della mascherina anche all’aperto. Nel Cilento i contagi sono 19