A Villammare e Sapri l’inaugurazione delle installazioni di miss Planner

Fine settimana all’insegna delle novità nel Golfo di Policastro. Venerdì 24 e Sabato 25 luglio, infatti, in Piazzetta Portosalvo a Villammare e sul Lungomare di Sapri si terranno le prime due installazioni temporanee di Miss Planner, giovane organizzatrice di viaggi ed eventi originaria di Sapri che da poco si è lanciata in questa nuova avventura lavorativa.

<Ho sempre organizzato viaggi e piccoli eventi per me o per la mia cerchia di amici, poi con il passaparola sono arrivate sempre più richieste al punto che durante il lockdown nella mia testa ha iniziato a frullare l’idea di realizzare il mio sogno, e cioè quello di fare questo per lavoro!> dice la giovane saprese che nel prossimo weekend e per la prima volta in modo ufficiale si presenterà al pubblico di Villammare e Sapri.

<Sono i posti dove sono cresciuta e per me è motivo di orgoglio dare un contributo per valorizzare queste due meraviglie cilentane – dice ancora -. A Villammare e Sapri ci saranno due cose diverse che resteranno a disposizione di tutti coloro che vogliono immortalarsi per avere un ricordo della loro vacanza. Due veri e propri set fotografici, insomma…>.

E non solo, perché a inaugurare questo ‘lancio’ ci sarà uno dei conduttori Rai più conosciuti, Savino Zaba. <E’ stato molto gentile ad accettare il mio invito, siamo amici ed ha subito accettato – conclude -. Anzi, sono molto contenta anche perché potrò fargli conoscere due posti splendidi del Golfo di Policastro>.

L’appuntamento è dunque per Venerdì 24 luglio in Piazzetta Portosalvo a Villammare e sul Lungomare Italia a Sapri. Entrambi gli eventi inizieranno alle ore 19.30 e sono patrocinati dai Comuni di Vibonati e Sapri.

Successivamente vi saranno nuove installazioni in altri suggestivi comuni limitrofi con cui la giovane Planner saprese è in contatto.