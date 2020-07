Send an email

Vallo: furto in un’auto nel parcheggio dell’ospedale

Furto nel parcheggio dell’ospedale San Luca di Vallo della Lucania. Ad essere presa di mira un’automobile lasciata in sosta nel pomeriggio da una persona che lavorava in zona. I malviventi si sono avvicinati alla vettura ed hanno sfondato il vetro del lato del passeggero. Sono così riusciti ad accedere all’abitacolo e a portare via un portafoglio con all’interno denaro contante e documenti.

I ladri sono poi, fuggiti via. Il proprietario della vettura si è reso conto dell’accaduto soltanto quando è rientrato e non ha potuto far altro che denunciare il furto. Il portafoglio con i documenti è stato ritrovato poco dopo, ma all’interno mancavano i soldi e la carta Postepay.

Purtroppo questo è soltanto l’ultimo caso segnalato in città dove da alcune settimane si ripetono fenomeni di microcriminalità.

Per questo, l’amministrazione comunale, di concerto con le forze dell’ordine ha disposto un aumento dei controlli in zona puntando ad evitare il ripetersi di reati anche nei luoghi della movida.