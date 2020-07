L’almanacco del 22 luglio 2020

Send an email

E’ il 203° giorno dell’anno, 29ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 162 giorni.

Santi del giorno

Santa Maria Maddalena (Discepola) protettrice di giardineri, profumieri, guantai, pentite.

San Gualtero (Gualtiero, Venerato a Lodi)

San Vandregisilo (Abate)

Etimologia

Maddalena, il latino ecclesiastico “Magdalena”, deriva dall’ebraico “Migdal”, nome etnico designante la provenienza dal villaggio di “Magdala”, porto della Galilea, e un tempo fiorente cittadina. Diffuso in tutta Europa, nelle versioni “Madelaine”, “Magdelen” e “Madeleine”.

Proverbio del giorno

Per Santa Maria Maddalena (22 luglio) si taglia la vena.

Aforisma del giorno

Non vantarti delle ricchezze, se ne hai, e neppure delle potenti amicizie; il tuo vanto sia in Dio, che concede ogni cosa, ed ama dare sé stesso, sopra ogni cosa. (T. da Kempis)

Accadde Oggi

1970 – Strage di Gioia Tauro

1999 – Debutta il Messenger della Microsoft

Sei nato oggi?

I nati il 22 luglio hanno qualche difficoltà a tenere in equilibrio la loro sfera professionale, possono essere anche baciati dalla fortuna per un periodo e poi improvvisamente perdere tutto il suo favore, o viceversa. Non raramente i maggiori riconoscimenti sono tuttavia postumi. I nati il 22 luglio sono di solito coraggiosi, determinati e pronti alla competizione, ma possono anche essere temerari, ostinati e irrealistici.

Celebrità nate in questo giorno

1822 – Gregor Mendel

1955 – Willem Dafoe

Scomparsi oggi

2001 – Indro Montanelli