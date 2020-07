Send an email

Emergenza Covid: fondi in arrivo per le scuole di Cilento, Diano e Alburni

Pioggia di fondi per le scuole di Cilento, Diano e Alburni. Sono stati pubblicati, infatti, sul sito del Ministero dell’Istruzione i risultati relativi al bando che ha messo a disposizione 330 milioni di euro per il finanziamento di interventi di adeguamento e di adattamento funzionale degli spazi e delle aule didattiche in conseguenza dell’emergenza sanitaria da Covid-19.

Si tratta di stanziamenti per l’edilizia cosiddetta ‘leggera’. L’avviso rientra nell’ambito del Programma Operativo Nazionale (PON) “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Gli Enti locali hanno già fatto domanda per oltre 290 milioni di euro. Nella seconda parte dei fondi assegnati ci sono anche i comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.

A Polla vanno 28mila euro, ad Ascea, Serre e Caggiano invece 15mila euro, seimila euro a Novi Velia, Monte San Giacomo, Pisciotta, Postiglione e Sicignano degli Alburni; infine, tremila euro a Gioi, Orria, Perito, Perdifumo e Roscigno.