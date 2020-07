Send an email

Capaccio Paestum: arrestata 29enne, possedeva droga in auto

CAPACCIO PAESTUM. Arrestata una ragazza di 29 anni. La giovane, domiciliata a Prignano Cilento, a novembre del 2015 è stata trovata dai Carabinieri di Capaccio Scalo, coordinati dalla Compagnia di Agropoli, con un pacchetto di 300 grammi di cocaina nell’automobile.

E’ stata ora condannata e dovrà scontare 2 anni e 10 giorni in carcere. La giovane donna, in ogni grado di giudizio, si è sempre professata innocente ed all’oscuro della sostanza stupefacente, dichiarando di prestare spesso la propria auto ad amici ma, nel corso delle molteplici udienze, non si è mai riusciti a risalire ad altri eventuali responsabili.

Per questo nonostante una forte difesa è giunta la sentenza di condanna e i carabinieri hanno condotto la 29enne nel Carcere di Fuorni a Salerno.