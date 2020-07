Agropoli, con l’auto scende gli scaloni Ennio Balbo

Non bastassero le frequenti incursioni delle auto nell’isola pedonale ad Agropoli c’è chi ha fatto addirittura peggio.

Nella mattinata un automobilista non del posto a bordo di una vettura incurante dei divieti imposti per la zona ma anche dei limiti pratici, ha pensato bene di scendere gli scaloni “Ennio Balbo” che accedono al borgo antico tramite l’antica porta simbolo della città.



L’episodio è avvenuto davanti lo sguardo incredulo di cittadini e turisti. La vettura, con grande tranquillità, ha poi tentato di attraversare via Filippo Patella prima che un commerciante la invitasse l’uomo alla guida a lasciare l’isola pedonale.



Non è la prima volta che qualcuno compie una simile “impresa”. L’ultima volta nell’agosto 2018.

Continua dopo la pubblicità