Roscigno: chi arriva da fuori Regione dovrà avvisare il Comune

ROSCIGNO. Chi arriva da regioni diverse dalla Campania o dall’estero dovrà comunicarlo al Comune. E’ quanto ha previsto il sindaco Pino Palmieri attraverso una ordinanza firmata nella giornata di ieri. Il primo cittadino del centro alburnino, per prevenire la diffusione di casi covid, ha disposto che dal prossimo weekend, in particolare dal prossimo 25 luglio, bisognerà comunicare il proprio arrivo in paese se provenienti da fuori regione o fuori nazione.

Si verrà sottoposti così al controllo della temperatura corporea e si riceveranno le indicazioni necessarie per il soggiorno a Roscigno. Un provvedimento simile fu firmato dal sindaco Palmieri già nelle prime fasi della pandemia da coronavirus.

In estate molti cittadini di Roscigno emigrati all’estero rientrano in paese, ma vi sono anche diversi turisti che raggiungono il territorio. Di qui la scelta del primo cittadino di fissare regole più rigide per i rientri.