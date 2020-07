L’almanacco del 21 luglio 2020

Send an email

E’ il 202° giorno dell’anno, 29ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 163 giorni.

Santi del giorno

San Lorenzo da Brindisi (Sacerdote e Dottore della Chiesa)

San Daniele (Profeta)

Sant’Alberico Crescitelli (Missionario, Martire)

Sant’Arbogasto (Vescovo)

Santa Prassede di Roma (Vergine e Martire)

Etimologia

Daniele, l’invocazione biblica contenuta in questo personale, “Dani-el”, “Dio è il mio giudice”, testimonia l’origine ebraica del nome, trasferito poi nelle lingue latine senza modifica alcuna: “Daniel”, “Danielis”.

Proverbio del giorno

Verità e bugie non vanno in compagnia.

Aforisma del giorno

Non è la mancanza di amore, ma la mancanza di amicizia che rende i matrimoni infelici. (F. Nietzsche)

Accadde Oggi

1946 – Prima vincita alla schedina

1960 – La prima donna premier

Sei nato oggi?

Coraggio, fiducia in te stesso, ambizione, lealtà e generosità sono le doti che ti permettono di giungere al successo nel lavoro, senza per questo rinuciare all’affetto e alla stima altrui. Anche in amore la tua forza interiore si fa sentire e ottieni tutto ciò che desideri senza neppure doverlo chiedere.

Celebrità nate in questo giorno

1951 – Robin Williams

1899 – Ernest Hemingway

1948 – Beppe Grillo