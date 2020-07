Send an email

Federico Vacalebre a Casal Velino per la rassegna “Incontri d’Autore”

Torna a Casal Velino la rassegna “Incontri d’Autore 2020. Vacanze e Letture”. Ad inaugurare il ciclo di incontri giovedì 23 luglio, alle ore 21, presso il Teatro del Porto (Canale Tufolo – Casal Velino) Federico Vacalebre con il suo saggio “Carosone 100. Autobiografia dell’americano di Napoli” (Albatros).

Saluti del Sindaco di Casal Velino, Silvia Pisapia.



Intervengono Bartolomeo Lanzara, Presidente Codacons Cilento, e il M° Carlo Missaglia.

Benvenuti sul pianeta del “caro- suono”, nella leggenda del santo suonautore, nella storia dell’uomo che rinnovò la canzone napoletana e, quindi, italiana. Un napoletano che portò nel mondo degli anni ’50 la nostra canzone popolare, aprendola ai concitati ritmi americani, spingendola a reagire alla depressione del dopoguerra. Carosone cantò con leggerezza e ironia le storie del nostro Paese nelle sue composizioni realistico- surreali, mettendo insieme jazz, ritmica nordafricana, virtuosismi napoletani, pianismo e armonie strumentali regalandoci melodie ancora oggi inconfondibili, le più suonate, tra le italiane, nel mondo.

Geniale innovatore, virtuoso armato di sorriso, Renato Carosone ha sancito un nuovo genere musicale attraverso la commistione di materiali sonori diversi e la capacità di metterli in scena come brandelli dell’umana commedia, precursore e maestro assoluto del teatro canzone. Ha così dato il via a una fortunata stagione della musica leggera italiana e ispirato diverse generazioni di artisti. A 100 anni dalla sua nascita riproponiamo oggi l’autobiografia del primo grande mito del cantautorato italiano, curata dal suo biografo Federico Vacalebre, ed arricchita da una prefazione inedita di John Turturro.

Federico Vacalebre, napoletano, classe 1962, giornalista, musicologo, è il capo della redazione Cultura e Spettacoli de “Il Mattino”. Biografo ufficiale di Renato Carosone, ha fondato il “Premio Carosone” e scritto libri, musical e documentari sul maestro, a cui ha dedicato anche mostre. Soggettista e sceneggiatore del pluripremiato film Passione di John Turturro, ha scritto libri su i Clash, Fabrizio De André, Pino Daniele, il fenomeno neomelodico, Rocco Hunt, Sergio Bruni.

