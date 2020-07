Caselle in Pittari: nel Materazzi day, la pochette di Mariangela Mandia e l’idea di un brand legato alla figura dell’Ingegnere

Nel giorno del Nicola Materazzi day, è intervenuta come relatrice Mariangela Mandia che si occupa, tra le altre cose, di Sistema Bellezza Management.

Il suo intervento, avvenuto verso la fine della Cerimonia di Premiazione dell’illustre ingegnere, merita particolare attenzione per i contenuti espressi.

“Sistema Bellezza Management è il mio modello che si occupa di ricerca, sviluppo e promozione ed in questo caso, mi ritrovo qui, a Caselle in Pittari per valorizzare quella che potrebbe essere la promozione, attraverso l’Ing. Materazzi del brand Ferrari, del turismo del nostro territorio, ma anche progetti di formazione dove chiediamo di tirar fuori il talento di ognuno”, ha dichiarato Mandia.

Non solo un discorso legato alle auto, ma anche della moda legata ai motori, ecco perché ha omaggiato Materazzi di una pochette da mettere nel taschino della giacca, per ricordare i tessuti antichi che si hanno nel corredo ed il ricamo a mano.

“Un fil rouge che dal locale lo possiamo trasporre a livello globale, il famoso Made in Italy, che riguarda a trecento sessanta gradi tutta la nostra cultura e per dare nuova vita ad un’eredità campana, che attraverso l’ingegnere, potrebbe portare lustro e risorse. Per questo ho voluto regalare una pochette: per ripercorrere l’usanza di usare il “maccaturo” come il saluto della mamma al figlio che partiva, nel significato più profondo, dove si conservava non solo il denaro, ma molto di pi: il senso di famiglia. Una pochette con le iniziali ricamate ‘N. M.’La pochette e la moda: un legame con il passato. Perché non creare qualcosa anche a Caselle in Pittari che possa avere risonanza non solo locale, creare un brand che riunisca la figura dell’Ingegnere al Territorio casellese”, Ha concluso Mariangela Mandia, legata a Nicola Materazzi da profonda amicizia.