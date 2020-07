L’almanacco del 20 luglio 2020

Send an email

E’ il 201° giorno dell’anno, 29ª settimana. Alla fine del 2019 mancano 164 giorni.

Santi del giorno

Sant’Elia (Profeta)

Sant’Apollinare di Ravenna (Vescovo e Martire – celebrato anche il 23 luglio)

San Cassiano (Abate di san Saba)

Etimologia

Elia, da “Elohim” e “Yahvè”, antichissimi termini ebraici significanti “Dio è Yahvè”, deriva il greco biblico “Elias”, personale diffuso in epoche remote, che ritroviamo, praticamente senza varianti, nella versione latina ecclesiastica “Elias “e nel moderno Elia. Echi biblici ci riportano all’omonimo primo profeta d’Israele, nato verso il X secolo a.C., rapito da un carro di fuoco e portato in cielo.

Proverbio del giorno

Fino a Santa Margherita il gran cresce nella bica.

Aforisma del giorno

Tutte le grandi idee che migliorano l’Umanità, cominciarono a manifestarsi in opposizione a credenze che l’Umanità consentiva, e furono predicate da individui che l’Umanità derise, perseguitò, crocefisse. (G. Mazzini)

Accadde Oggi

1969 – L’uomo sbarca sulla Luna

2001 – G8 di Genova

1865 – Nascono le Capitanerie di porto

Sei nato oggi?

I nati il 20 luglio riescono spesso a raggiungere le vette più alte della vita per poi discenderne fino al punto più basso: quella degli alti e bassi è una costante di quasi tutti gli aspetti, professionali, sentimentali, familiari e sociali, della loro vita, come pure dei loro sogni e hobby. Salite e discese sono parte integrante della loro personalità. Per un nato il 20 luglio diventare è più importante di essere e la loro natura è più spiccatamente dinamica che statica.

Celebrità nate in questo giorno

1947 – Carlos Santana

1890 – Giorgio Morandi

1304 – Francesco Petrarca

1978 – Denny Méndez

Scomparsi oggi

1937 – Guglielmo Marconi

1973 – Bruce Lee