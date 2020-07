Castellabate, Poste aperte a singhiozzo: “Rimodulazione per garantire sicurezza di lavoratori e cittadini”

Apertura a giorni alterni dell’ufficio postale di Castellabate. Poste Italiane replica alle accuse del sindaco Costabile Spinelli in riferimento all’apertura a giorni alterni dello sportello (leggi qui). Attraverso una nota la società precisa che “la rimodulazione degli orari di apertura dell’Ufficio Postale di Castellabate è dovuta all’attuazione delle misure utili a garantire la sicurezza di lavoratori e cittadini per permettere il mantenimento di tutti i servizi postali e finanziari previsti per i cittadini. L’Azienda ha inoltre già avviato un dialogo con l’amministrazione comunale per individuare congiuntamente le migliori soluzioni possibili”.

Poste italiane si scusa con i disagi ma precisa che nel territorio del Comune di Castellabate sono comunque attivi complessivamente tre uffici postali.

Nel dettaglio: Castellabate, in via Roma 1, aperto a giorni alterni dalle 8.20 alle 13.45; Santa Maria di Castellabate, in via Salerno 8, aperto tutti i giorni dalle 8.20 alle 13.45, e dotato di wi-fi gratuito, di ATM postamat attivo h24, del gestore attese e del servizio di prenotazione on-line; San Marco, in via Carlo De Angelis 26, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.45 ed il sabato dalle 8.20 alle 12.45, dotato diATM postamat attivo h24.