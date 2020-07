Ascea: una graduatoria per l’assunzione di vigili urbani

ASCEA. L’amministrazione comunale, guidato dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha deciso di procedere alla formazione di una graduatoria da utilizzare per l’assunzione di personale per esigenze a carattere esclusivamente temporaneo o eccezionale per il biennio 2020/2021. Si tratta di una graduatoria per titoli ed esami per assumere agenti di polizia municipale.

Possono essere ammessi alla selezione, i candidati che sono in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana;

età non inferiore ai 18 anni;

godimento dei diritti civili e politici;

diploma e/o licenza di scuola secondaria di 2° grado;

idoneità psico-fisica all’impiego e alle mansioni del profilo professionale messo a concorso e di non ritrovarsi nelle condizioni di disabile (considerata la specificità delle mansioni operative);

non risultare assuntore, anche occasionale, di sostanze stupefacenti, psicotrope e alcool;

essere in possesso della patente di categoria “B”;

essere a conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: inglese, francese, tedesco;

altri requisiti previsti dal bando.

La domanda di partecipazione, dovrà essere redatta su carta semplice, secondo lo schema sul sito comunale, e presentata entro il 29 luglio 2020. Inoltre, i candidati, a pena di esclusione, dovranno effettuare un versamento di 10 euro per la tassa di concorso.