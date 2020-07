Ascea: rubato gommone a turisti romani

Send an email

ASCEA. Ladri in azione nel centro cilentano.

Un gommone “parcheggiato” in spiaggia presso della località Scogliera è stato portato via da ignoti. L’imbarcazione di 2,5 metri, apparteneva a dei turisti romani che amano il Cilento e ogni anno trascorrono qui le loro vacanze.

L’episodio, segnalato durante il weekend, è stato denunciato ai carabinieri. Si spera di poter individuare gli autori del furto.

Nell’area sono presenti anche telecamere di videosorveglianza grazie alle quali si spera di poter individuare gli autori del gesto.

“Sono turisti romani, amano questo territorio, sono venuti in vacanza e hanno dovuto subire un furto. Non è possibile che accadano queste cose”. Questo il commento di un cittadino.