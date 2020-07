Sacco: punta sulla prevenzione. Ecco gli ambulatori”Bimed We Care”

A Sacco un ambulatorio medico “Bimed We Care”. L’amministrazione comunale, con a capo il sindaco Franco Latempa, ha infatti deciso aderire alla proposta dell’Associazione BIMED – Biennale delle Arti e delle Scienze del Mediterraneo, in cui viene promosso un progetto sperimentale, finalizzato a strutturare un sistema complementare al SSN per la prevenzione, la cura, la salute e il benessere della popolazione.

Il progetto denominato “Ambulatori Bimed We Care” ha l’obiettivo di istituire piccole cliniche mediche dedicate alla prevenzione e alla diagnosi, nelle aree interne di Salerno ed Avellino.

L’Ente ha concesso 2 locali con bagno, idonei per l’ambulatorio medico, situati al piano terra dell’edificio scolastico in via Case Sparse Serre. La concessione, in comodato d’uso gratuito, avrà una durata di 3 anni.

Nei mesi scorsi anche altri Comuni del Cilento, Vallo di Diano e Alburni hanno aderito al progetto della Bimed.