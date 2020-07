Sapri celebra San Francesco Di Paola

Ritorna una delle più attese feste patronali della città di Sapri: San Francesco di Paola. L’evento (in programma il 19 luglio), tradizionalmente reso particolare dalla sua processione per le vie del paese e in mare, viene seguito oltre che dai cittadini sapresi anche da numerosissimi turisti che in questi giorni sono nel golfo di Policastro. Quest’anno, però, complice l’emergenza covid, le celebrazioni saranno in forma ridotta, sebbene non mancherà l’imbarco dal molo di Attilio Mandola.

L’immagine del Santo attraverserà la Baia; prevista la benedizione con la reliquia del Santo della gente di mare. Previsto anche un omaggio floreale ai caduti del mare. Alle 19.30 la messa presso il porto di Sapri.

“Le attuali norme anti contagio ci impediscono alcune manifestazioni ma non ci impediscono di vivere la devozione alla Vergine Maria e ai Santi – spiega il parroco Don Nicola Romano – Celebriamo la festa di San Francesco di Paola, celeste patrono della gente di mare, cercando di conoscerlo meglio”.

Scheduled Cilento Eventi