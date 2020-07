Sala Consilina: riapertura carcere su tavolo di Provincia e Regione

Send an email

La questione carcere di Sala Consilina finisce sul tavolo della Provincia e della Regione. A Palazzo Santa Lucia la possibile riapertura sarà discussa il prossimo 27 luglio; due giorno dopo confronto in consiglio provinciale. Prima, però, c’è un’altra tappa: come richiesto dal gruppo Salesi la riapertura della casa circondariale di via Gioberti e le iniziative tese a concretizzarne la riapertura saranno oggetto di un consiglio comunale monotematico.

L’appuntamento è per il 24 luglio.

“Il consiglio comunale del 24 luglio – aveva detto il leader della minoranza Cartolano – sarà l’occasione per dimostrare la nostra compattezza e forza su argomenti di fondamentale importanza per Sala Consilina e l’intera area a sud della provincia di Salerno”.