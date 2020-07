Send an email

Partecipa al contest di InfoCilento e vinci una cena per due da Marì Pizza Bistrot a Palinuro

Continuano i premi per i lettori di InfoCilento. Per il secondo contest dell’estate, abbiamo pensato di soddisfare i palati dei più golosi. Grazie al “Marì Pizza Bistrot” potreste vincere una cena per 2 persone: pizza, bibita e coperto incluso, nella bellissima Palinuro. Partecipare è davvero semplice, basta seguire poche regole:

Segui @infocilento e @maripalinuro su #instagram Lascia un like al post del contest Commenta menzionando tre amici Aggiungi il post alle tue stories e menzionaci

Avete tempo fino a sabato 18 luglio. Non ci starete mica pensando ancora, vero?

Il Marì pizza Bistrot nasce a Palinuro nel 2019 da un’idea di Ermanno Montuori, il locale situato all’ingresso del paese, in Via Indipendenza 250 è completamente plastic free. Dotato di un ampia terrazza e di una sala interna propone una pizza napoletana particolare a lievitazione indiretta. Ampia scelta di pizze Gourmet e un tris di carni pregiate completano il menù dei panini. Famoso il tagliere cilentano di Caselle. Per info e prenotazioni 3773896707.