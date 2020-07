Castel San Lorenzo: interventi a monte dell’istituto “Tesauro”

Send an email

CASTEL SAN LORENZO. Ok ad un progetto per circa 17 mila euro per effettuare lavori di riqualificazione e di sistemazione dell’area a monte edificio scolastico “B. Tesauro”.

L’amministrazione comunale, retta dal sindaco Giuseppe Scorza, ha deciso di intervenire porre rimedio ai problemi ambientali dell’area, attraverso la realizzazione di opportune opere di assestamento e riqualificazione.

Il costo dell’opera è così suddivisa: circa 16 mila euro per il costo dei lavori compresi di IVA e circa mille euro per le somme a disposizione dell’amministrazione.

L’intervento sarà a carico delle Comunità Montana Calore Salernitano.