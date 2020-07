Antenna di telefonia a Vallo: interrogazione del M5S

Il Movimento 5 Stelle di Vallo della Lucania ha presentato una nuova interrogazione da discutere in Consiglio Comunale per avere gli aggiornamenti sulla procedura di delocalizzazione dell’antenna di via Canonico Di Vietri, prevista nel Regolamento comunale sulle antenne. “A seguito della petizione da noi promossa, a cui hanno aderito oltre 800 cittadini vallesi, gli uffici comunali hanno convocato un tavolo tecnico con i gestori di impianti di telefonia nel dicembre 2019. Ad oggi nessuna novità”, osservano dal Movimento.

Di qui l’interrogazione finalizzata a comprendere “quali misure e azioni sono state intraprese da codesta Amministrazione e dai Responsabili Comunali per garantire il rispetto e l’applicazione del Regolamento Comunale sulle antenne; Come si spiega (giuridicamente e amministrativamente) il passaggio dalla tecnologia 3G all’attuale tecnologia 4G, disponibile su tutto il territorio comunale, in considerazione del fatto che non risultano presentate richieste formali da parte di nessuna delle compagnie telefoniche presenti sul territorio comunale, come tra l’altro previsto nel sopraindicato Regolamento; Se sono state elevate sanzioni amministrative e/o ordini di cessazione per chiunque installi, esercisca o modifichi un impianto in assenza di autorizzazione ai sensi dell’art.24 del Regolamento Antenne”.