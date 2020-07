Addio a Tonino Di Donato: protagonista della movida cilentana

Castellabate e il Cilento in lutto per la morte di Antonio (detto Tonino) Di Donato. Era stato uno dei fondatori della D&D, storica discoteca di Santa Maria di Castellabate chiusa ad inizio anni 2000 e per circa trentanni un riferimento per gli amanti della notte. Grande animatore della movida, Tonino Di Donato si è spento ieri.

Tantissimi i messaggi di cordoglio affidati ai social. Tutti lo ricordano come una persona squisita, gentile e disponibile.

Tra coloro che hanno voluto salutarlo anche il dj Claudio Coccoluto che ha affidato ai social il suo messaggio. “Le Serate, le Risate, le Cene, il Mio Compleanno, i Fuochi d’artificio, le Chiacchierate in ufficio alle 7 del mattino, l’Allegria, l’Entusiasmo, il D&D l’Amore per la Festa, per il Party… …per la Vita! Ciao Tonino, indimenticabile, sarai sempre nel mio cuore col tuo sorriso!“