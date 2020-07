Vendere oro usato, a chi rivolgersi?

Vendere il proprio oro usato è un’operazione che consente di trarre un guadagno immediato, che può essere utilizzato per risolvere una particolare situazione familiare, un debito che non è possibile rimandare, o semplicemente fare un regalo impegnativo dal punto di vista economico.

Roma è una città letteralmente piena di punti dedicati alla compravendita dell’oro usato, non tutti però hanno le stesse caratteristiche e la stessa professionalità, occorre quindi scegliere con criterio.

Recandovi presso un qualsiasi punto vendita di cui non avete la minima affermazione a riguardo, rischiate di mettervi nelle mani di persone poco oneste e trasparenti che cercheranno solo di trarvi in inganno.

D’altra parte invece troviamo i commercianti seri che portano sulle proprie spalli svariati anni di esperienza in questo settore, e che hanno imparato a mettere al primo posto il benessere del cliente, e non solamente i guadagni.

Una delle attività che meglio si addice a questa descrizione è sicuramente Oroetic, che possiamo definire come il compro oro Roma per eccellenza. Andiamo a scoprire più nel dettaglio quali servizi e vantaggi offre.

Oroetic, servizi disponibili e vantaggi

Oroetic basa essenzialmente la sua attività sull’acquisto dell’oro usato, offrendo ai propri clienti sia una consulenza basata sulle attuali quotazioni dell’oro, che è sempre fondamentale consultare prima di procedere alla rivendita dei propri preziosi, sia una trasparenza totale.

Tra i compro oro Roma, che come abbiamo detto sono davvero tantissimi sparsi su tutto il territorio, Oroetic è sicuramente quello che si focalizza maggiormente sull’onesta tra acquirente e venditore, valore che purtroppo oggi sta lentamente scomparendo.

Questo significa che qualora decidiate di vendere i vostri gioielli d’oro, ogni passaggio inerente alla loro valutazione di mercato verrà fatto davanti ai vostri occhi. Innanzitutto la pesatura su bilancia avverrà solo in vostra presenza, di modo tale che possiate accertarvi che nessun dato venga in qualche modo falsificato; dopodiché avrete sempre a portata di sguardo i grafici di quotazione indicanti anche l’attuale valore dell’oro al grammo.

Oroetic si impegna anche nel rispetto delle attuali normative legali inerenti la vendita di metalli preziosi, motivo per cui i pagamenti in contanti non verranno rilasciati se l’oro da voi portato supera un valore di 499,99 euro.

In tal caso sarà compito di Oroetic procedere al versamento tramite bonifico o assegno bancario. Prima di concludere è nostro dovere ricordarvi che potranno accedere ai servizi di compravendita dell’oro solo le persone che hanno già compiuto il diciottesimo anno di età e dispongono di un documento di riconoscimento ancora in corso di validità.

Compravendita di oro online, è sicuro?

Molto spesso ci viene chiesto se comprare e vendere oro online sia sicuro, d’altronde tutti facendo qualche ricerca sul web ci saremo imbattuti almeno una volta in questo tipo di annunci.

In merito a questa domanda non possiamo darvi una risposta certa; come voi stessi avrete già capito, il mondo dei metalli preziosi è davvero molto vasto, e all’interno di essi sono presenti sia commercianti onesti come Oroetic il compro oro Roma di cui abbiamo parlato in precedenza, sia commercianti disonesti e poco leali che non si fanno scrupoli quando si tratta di mettere in atto una vera e propria truffa.

Quello che possiamo consigliarvi dopo aver avuto a che fare con molte attività di compro oro, è di non effettuare grandi acquisti di oro sul web. Purtroppo sono molti i casi di persone che dopo aver speso centinaia di euro per l’acquisto di preziosi, oggetti o monete d’oro online, non hanno mai visto la merce recapitata al proprio domicilio.

Una perdita di denaro senza dubbio molto sostanziosa, che non può essere in alcun modo risarcita. Non dimentichiamoci che più la somma spesa è alta, più il rischio della truffa aumenta; situazione in cui sicuramente non potremmo ritrovarci con un compro oro Roma che ha una vera e propria sede fisica sul territorio.

Descrizione: Oroetic, il compro oro Roma per eccellenza, in grado di offrire professionalità e trasparenza.