Meteo, estate senza eccessi: aria più fresca in arrivo

Aria molto più fresca sta per lambire l’Italia. Scivolerà lungo le regioni adriatiche innescando forti temporali. Per quanto riguarda la nostra regione i fenomeni interesseranno principalmente le aree interne ma ovunque avremo un deciso calo termico con venti più freschi e temperature al di sotto della media. Insomma, giunti ormai oltre la metà dell’estate ancora non si fa vedere il noto Anticiclone Africano che fino allo scorso anno provocava estati roventi e siccitose. Vedremo cosa accadrà ad Agosto…

Intanto ecco le previsioni del tempo per il Cilento e Vallo di Diano nel week end.

SABATO: cielo poco o parzialmente nuvoloso. Sarà una giornata ventilata con temperature in calo. Non si escludono al pomeriggio temporali nelle zone interne con qualche possibile sconfinamento su tratti costieri.

DOMENICA: condizioni più stabili e soleggiate. Temperature senza grosse variazioni e in generale al di sotto della media. Fresco di sera e notte.