Cilento protagonista della nuova puntata di Linea Verde Radici

Anche il Cilento sarà protagonista di una nuova puntata di Linea Verde – Radici, il nuovo programma di Rai 1 condotto da Federico Quaranta che si propone come un viaggio estivo tra le principali località d’Italia alla riscoperta del territorio, del tessuto industriale e produttivo messo duramente alla prova dall’emergenza sanitaria Covid-19.

La puntata di domani, 18 luglio, che andrà in onda a partire dalle ore 12.30 su Rai 1, sarà dedicata al territorio campano; si parlerà del parco archeologico di Paestum, dalla Costa Del Mito in Cilento, a quella degli Dei in Costiera Amalfitana, fino all’entroterra del Matese.

Linea Verde – Radici è composto da 10 puntate di branded content, della durata di 55 minuti ognuna, che andranno in onda da sabato 4 luglio al 5 settembre alle 12.30 su Rai1. Le puntate saranno confezionate con uno stile a metà tra il reportage on the road e il docu-reality e saranno incentrate su più temi: ambiente, natura ed economia, ma anche Made in ltaly, tradizioni e gastronomia. “Linea Verde Radici” è anche il racconto del rilancio dell’economia italiana. Il programma si offre come una vetrina per le aziende che nel tempo hanno valorizzato il territorio circostante. Gli sponsor entreranno nel racconto come importanti realtà e preziose eccellenze che rendono unico il nostro Paese.

Non è la prima volta che le telecamere di Linea verde fanno tappa nel Cilento; lo scorso 9 febbraio, infatti, nel programma andato in onda di domenica e condotto da Ingrid Muccitelli, Beppe Convertini e Peppone Calabrese, si sono accesi i riflettori su Castellabate, Giungano e Paestum.