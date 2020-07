Cilento “invaso”: nuovo nido di caretta caretta

Ancora un nido di caretta caretta nel Cilento, il decimo sul territorio, il tredicesimo lungo la costa salernitana. Mai così tanti. L’ultima nidificazione è stata segnalata all’alba ad Ascea, nei pressi del Lido Brigantino, dove è già presente anche un altro nido. In questo momento sono in corso le operazioni da parte dei volontari dell’Enpa e dei biologi del centro Anton Dohrn per la messa in sicurezza.

Quello individuato oggi è il terzo nido ad Ascea. La caretta caretta ha risalito la spiaggia e ha fatto slalom tra i paletti per il distanziamento degli ombrelloni prima di scavare il nido. Ciò conferma che gli stessi non rappresentano un problema per le tartarughe, come qualcuno aveva ipotizzato.

Nel Cilento gli altri nidi sono ad Acciaroli e Camerota (due), Caprioli di Pisciotta, Palinuro e Mezzatorre di San Mauro Cilento, Casal Velino. Nel salernitano si segnalano nidi anche a Eboli, Battipaglia e Maiori.