Cambio al vertice della polizia municipale di Ascea

Avvicendamento al comando della polizia municipale di Ascea. Dopo tre anni Giuseppina Landi lascia l’incarico di responsabile del settore, dove si è conttaddistinta per le qualità umane e professionali, a favore di Gaetano Cesarulo, già ufficiale del comando dal 16 ottobre 2019. Il comandante Cesarulo, con una esperienza ventennale alle spalle, presenta un curriculum di notevole spessore.

Nella sua carriera, da giovane agente, ha prestato servizio presso il corpo di Polizia Municipale di Firenze per poi passare al comando di San Sebastiano al Vesuvio e successivamente al comando di polizia municipale di Napoli.

Nei 15 anni trascorsi tra i poliziotti municipali partenopei, per 8 anni ha prestato servizio presso l’aliquota di polizia giudiziaria della procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli, da prima nella sezione reati urbanistici ed ambientali e poi nella sezione criminalità economica.



“Gratificato dal nuovo incarico il neo comandante sicuramente profonderà, Come di consueto, tutto il suo impegno per il conseguimento degli obiettivi individuati dall’amministrazione comunale, con la quale Agira improficuo concerto, per garantire una sempre maggiore sicurezza e vivibilità del territorio a tutela dell’intera collettività”, commentano da palazzo di città.