Vibonati, convenzione con Suap Cilento: “Aumentano i costi”

Durante il Consiglio Comunale di ieri la maggioranza, all’unanimità, ha dato l’ok alla “Convenzione SUAP Cilento”. Lo Sportello Unico per le Attività Produttive, sino ad oggi gestito in modo autonomo e con proprio personale dal comune di Vibonati, verrà gestito in forma convenzionata dal nuovo SUAP consortile.

Ciò ha determinato non poche polemiche. Secondo il consigliere Anna Ferraiolo, del gruppo Voci Libere, “Questo significa che le tariffe per i diritti di segreteria, sino ad oggi adottate dal SUAP di Vibonati, all’atto della nuova convenzione le tariffe da applicare saranno quelle del nuovo SUAP. Tutto questo comporterà un aumento dei costi per tante attività nuove od esistenti in un periodo di grave crisi economica.

Francamente non si capisce la logica di tale scelta che trova spiegazione solo in un totale sbando dell’Amministrazione che non sa più discernere quale sia la scelta più opportuna per il bene della collettività.

Né può essere addotta a motivazione di una tale scelta maldestra la cronica carenza di personale che, in altri settori dell’amministrazione, è stata risolta ricorrendo a forme meno impattanti sulle tasche dei contribuenti”.

Non solo, secondo il consigliere “tale opzione, devolvendo i diritti di Segreteria ad altro SUAP, vede ulteriormente ridotte le entrate per il nostro comune. Il voto fermamente contrario e motivato degli unici consiglieri di Minoranza non ha consentito di fermare questa ennesima disfatta per i cittadini.

Ad oggi questa la differenza tra le tariffe:

Tipologia Attività Costo Comune Tipologia Attività Costo

Suap Apertura aziende ricettive alberghiere €150,00 Aziende ricettive alberghiere: nuovo esercizio € 200,00 Apertura aziende ricettive all’aria aperta € 50,00 Aziende ricettive all’aria aperta: nuovo esercizio € 130,00 Apertura casa per ferie € 50,00 Casa per ferie: nuovo esercizio: € 130,00 Apertura affittacamere €100,00 Affittacamere: nuovo esercizio € 130,00 Apertura Bed & Breakfast € 70,00 Bed & breakfast: nuovo esercizio € 130,00 Apertura alloggi agrituristici € 50,00 Alloggi Agrituristici: nuovo esercizio € 130,00

“Purtroppo, in Consiglio Comunale, solo due voti contrari non riescono a sbarrare la strada ad una maggioranza che, compatta, corre in direzione opposta ai cittadini – conclude Anna Ferraiolo – Speriamo che dopo l’ennesimo esempio di “Amministrazione a servizio della collettività” la cittadinanza possa riflettere e la prossima volta scegliere di non “Ripartire”.