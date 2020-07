Arriva in Cilento il camper con i dermatologi del Pascale

Da venerdì 17 luglio e fino a domenica 19, il camper dei dermatologi del Pascale farà tappa nel Cilento.

Dopo un appuntamento a Battipaglia giungerà a Capaccio Paestum (18 luglio) ed Agropoli (19 luglio).

Tra due settimane, invece, sempre durante il weekend, i dermatologi saranno a Cicerale, Vallo della Lucania e Palinuro.

“Preso in tempo, il melanoma può risolversi con un semplice intervento chirurgico. I sindaci hanno dimostrato grande sensibilità su questo tema. I nostri dermatologi saranno nelle piazze di alcuni centri che in questo periodo si affollano di vacanzieri”, ha dichiarato Gerardo Botti, direttore scientifico dell’ospedale Pascale. “Con eventi come questo contribuiamo a sensibilizzare la popolazione alla cultura della diagnosi precoce assolutamente fondamentale nelle nostre strategie contro il cancro. Oltre l’esito delle visite di volta in volta riscontrato, è il messaggio che assume particolare rilevanza. Torneremo come Istituto Pascale già dal prossimo autunno a diffondere questa cultura con una serie di appuntamenti a tema in tutta la Campania” ,ha invece affermato Attilio Bianchi direttore generale dell’Istituto nazionale tumori di Napoli.

Il camper che giungerà in Cilento sarà composto da un team di dermatologi dell’Istituto nazionale tumori di Napoli “Pascale”, guidato dall’oncologo Paolo Ascierto. Si sposterà nei luoghi di villeggiatura più frequentati della Campania, per sensibilizzare e fare prevenzione sul melanoma.