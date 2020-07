Serie D: Mansi va al Santa Maria

Altro difensore in questa campagna acquisti della Polisportiva Santa Maria, in vista del suo primo storico campionato di Serie D. Passa da una costiera, quella amalfitana, ad un’altra, la cilentana, Davide Mansi, difensore centrale classe 96. Il giocatore, assistito dalla SV Management dei procuratori Squitieri e Viviani, lo scorso anno ha infatti militato al Costa d’Amalfi, nel girone B d’Eccellenza. Per il riccioluto calciatore napoletano esperienze anche nei settori giovanili di Novara e Chievo, prima di passare alla Cavese. Nel 2017-2018 l’esperienza a Pagani dove ottenne una salvezza ai playout contro il Fondi in serie C sotto la guida dei tecnici Matrecano, Favo e De Sanzo. Ha giocato anche nella serie A maltese prima dell’esperienza con la squadra di Sal De Riso.

“Dopo un anno di Eccellenza con il Costa D’Amalfi, che ringrazio fortemente, ho avuto la possibilità di fare il salto di categoria – ha dichiarato nella nota ufficiale del club – Ho scelto la Polisportiva perché è una società molto seria e solida, e ha un mister molto preparato. Avevo altre richieste dalla serie D ma non ci ho pensato due volte a firmare con il Santa Maria, contentissimo di questa scelta! Ci sono tutti i presupposti per fare bene ed esprimermi al meglio, non vedo l’ora di cominciare”.

I giallorossi del presidente Tavassi potrebbero chiudere nelle prossime ore anche un altro colpo, quello di Antonio Maio, ex Gelbison. Il classe ’93 sarebbe quindi alla sua seconda esperienza consecutiva in Serie D. Per lui in rossoblu una discreta stagione soprattutto nella parte iniziale del torneo, sotto la guida di Martino.